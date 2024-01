“Nie wieder ist jetzt“ - Demo in Trier Gegen Rechtsextremismus: 10.000 Menschen folgen Demo-Aufruf

Dass auf der Demo in Trier so viel los sein würde, zeichnete sich am Mittag ab, als sich die Leute aus den „Stadtteilenstrümpfen“ in Fußgruppen auf den Weg Richtung Innenstadt machten. Auch etliche Fahrradgruppen waren unterwegs mit dem Ziel vor der Porta gegen Rechts und gegen die AfD zu demonstrieren. Das Wetter dürfte zumindest etwas dazu beitragen, dass der Zulauf so groß ist: die Trierer Innenstadt liegt in strahlendem Sonnenschein unter blauem Himmel.