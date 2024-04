Kundgebung in Trier gegen rechtsextreme Politik Sonntag in der City: 1300 Demonstranten, Tausende Kunden und zwei bengalische Feuer (Fotos)

Trier · Ordentlich was los in Trier: Am Vormittag strömen die Kommunionkinder aus dem Dom. Die Fußgängerzone ist rappelvoll mit Menschen, die zum verkaufsoffenen Sonntag gekommen sind. Und dazwischen 1300 Demonstranten, die in der Brotstraße zwei Rauchfackeln zünden.

07.04.2024 , 17:40 Uhr

Link zur Paywall Trier: So war die Demo gegen Rechts 32 Bilder