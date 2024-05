Musikfestival Eine Freilichtbühne vor dem Trierer Dom für hochkarätigen Jazz (Fotos)

Vier Tage Jazzfest am Dom waren an Pfingsten in Trier geplant, nur drei sind es wegen des Wetters geworden. „Freitagabend ist die Soul-Night mit den Lokalmatadoren der Band T. Patina and the Funk Heritage schweren Herzens ausgefallen“, bedauert Christof Mann, zweiter Vorsitzender des Jazz-Clubs Trier. „Ein kleiner Schauer ist ja nicht schlimm, aber bei dem Dauerregen am Freitag ging nichts.“ Dieser machte vielen Events einen Strich durch die Rechnung. Die Veranstaltungen an den übrigen Tagen fanden wie geplant statt und zogen trotz durchwachsenen Wetters viele Besucher an.