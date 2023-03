150 Einsatzkräfte Übung in Trier-Euren: Was passiert, wenn ein Gebäude brennt oder Tote abtransportiert werden müssen (mit Fotos)

Auf dem Gelände der ehemaligen General-von-Seidel-Kaserne in Trier-Euren flackern unzählige Blaulichter. In der Nähe eines Gebäudes schwebt eine Drohne. Sie zeigt das Bild einer ernsten Lage. Das Gebäude selbst wird mit Scheinwerfern angestrahlt. Dort brennt es, weil eine Fritteuse in Brand geraten ist. Menschen rufen um Hilfe. Es raucht gewaltig. Während Feuerwehrleute Menschen mit der Drehleiter aus dem Haus retten, werden Verletzte versorgt. Es ist mächtig was los am Einsatzort. Und alles nur eine Übung. Aber eine mit ernstem Hintergrund.