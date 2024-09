Avantgardistische Performance „Ein Abend wie kein anderer“: Wie die Amphitheater-Parade 1984 in Trier eskalierte

Martin Herrmann spielt seit seinem 13. Lebensjahr Schlagzeug. Am 5. September ist er 73 geworden. Wie viele Konzerte er in diesen sechs Jahrzehnten wohl gespielt hat? „Ich weiß nicht, da ich nie gezählt habe. Aber wenn ich so überschlage, dann dürfte es etwas in der Größenordnung plus minus 2000 sein.“ Hunderte davon mit der Leiendecker-Bloas.