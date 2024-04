Junge Geflüchtete aus Trier macht Karriere Die Afghanin Basira und ihr Faible für den Straßenbau

Sie schreibt. Jeden Abend. Seit Jahren. Schon 2015 hat Basira auf Papier festgehalten, was sie am Tag so alles erlebt hat. Es ist viel zusammengekommen seitdem. Neun Jahre können so manche Seite füllen. Sie habe, so erzählt die 22-Jährige, sie habe damals schon auf Deutsch geschrieben. Es sei ihr wichtig gewesen, reinzukommen, die neue, unbekannte Sprache zu lernen. Auch wenn es ihr schwergefallen sei.