Nur für Ü30 Die Disco-Oldies von der Oldie-Disco laden zum Jubiläum

22. Februar 1998: In Indonesien tritt als Reaktion auf die sozialen Unruhen ein 25-tägiges Demonstrationsverbot in Kraft; wegen der umstrittenen Vergabe von Aufträgen an Parteifreunde tritt Hessens Umweltministerin Margarethe Nimsch (Grüne) zurück, und in Riad besiegt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft Saudi-Arabien mit 3:0. Und im beschaulichen Trier startet am Abend jenes Fastnachtssamstags eine ungeahnte Erfolgsgeschichte. Im Nikolauskeller an der Aulstraße steigt die erste Mattheiser Oldie-Disco. Das Disco-Team begrüßt dazu 80 Gäste, die sich passend zum Motto „Flower Power“ verkleidet haben.