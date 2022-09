Fridays for Future : 400 Menschen demonstrieren in Trier für den Klimaschutz

Foto: TV/Hans Krämer

Trier In Städten auf der ganzen Welt demonstrieren Menschen an diesem Freitag für Klimagerechtigkeit. Auch in Trier hat Fridays for Future einen Protestzug mit Reden und Musik organisiert.

Weltweit streikt Fridays for Future an diesem Freitag für Klimagerechtigkeit und konsequente und sozial gerechte Klimapolitik.

In Trier hat der Streik um 11.30 Uhr auf dem Domfreihof begonnen. Zum Start demonstrieren 400 Menschen mit. Neben Redebeiträgen gibt es es auch Livemusik von den Bands Dorfterror, truE und Abstellgleis. Erwartet wurden zudem Demonstranten jeden Alters, die ihre Forderungen an Politik und Wirtschaft auf Plakaten und Transparenten kundtun.

In der gesamten Bundesrepublik und in zahlreichen Staaten weltweit demonstriert die Bewegung für die Einhaltung der 1,5°-Grad-Grenze und angemessene Krisenbewältigung.

In Deutschland fordert die Bewegung die Regierung auf, ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro bereit zu stellen, um damit etwa eine Beschleunigung der Energiewende und deutschlandweit kostengünstigen ÖPNV umzusetzen.

„Wir erleben gerade, wie die Ampel die von uns erkämpften Fortschritte der letzten Jahre rückgängig macht. Während in Pakistan die Klimakrise für Tausende von Toten sorgt, werden die Stimmen der Betroffenen in Deutschland willentlich ignoriert und stattdessen der Ausbau fossiler Infrastruktur beschlossen“ , erklärt Antonia Feltes von Fridays for Future Trier.

Foto: TV/Hans Krämer