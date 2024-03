Nachverdichtung im Stadtgebiet Mehr als 5000 Wohnungen auf Trierer Hinterhöfen und in Baulücken – kann das funktionieren?

Schon einmal versucht, in Trier eine Wohnung anzumieten? Selbst Gutverdiener müssen sich auf ein halbes Jahr Suche und mehr einstellen. Und auch dann sitzen die Vermieter oft am längeren Hebel: Da sollen Verträge über Mindestmietzeiten von drei Jahren unterschrieben werden, oder man hört nach einem Besichtigungstermin, bei dem man sich eigentlich schon einig war, einfach nie wieder etwas vom Vermieter. Vielleicht, weil ein anderer Interessent so verzweifelt war – und gleichzeitig in der finanziellen Lage – auf die ohnehin schon hohe Miete nochmal einen Hunderter draufzupacken.