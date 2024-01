82-Jährige gestorben Tote bei Brand in der Trierer Fußgängerzone – das ist bisher bekannt

Am Mittag danach wirkt fast alles wie immer an einem Werktag an der Ecke Brot-/Johann-Pilipp-Straße. Viel Betrieb in der Fußgängerzone, großer Andrang bei Pizza Hut und im Café der Biebelhausener Mühle. So weit, so normal. Und doch ist etwas anders. „Hier riecht’s, als hätte es gebrannt“, meinen einige Passanten.