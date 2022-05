Stadtentwicklung : Abgerissen – Was wird aus den Baulücken in der Trierer Arnulfstraße und in der Theodor-Heuss-Allee?

Arnulfstraße 14: An der Stelle des abgerissenen "Klaus-Remmels-Hauses" entsteht ein Neubau. Foto: Roland Morgen

Trier Vertrauter Anblick ade: Nach dem Abriss zweier Häuser klaffen in der Arnulfstraße und in der Theodor-Heuss-Allee große Lücken. Was es damit auf sich hat, darf aber nur in einem Fall erklärt werden.