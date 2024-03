Stadtgespräch Schonfrist in der Trierer Fußgängerzone endet - Diskussion um hohe Gebühren

Noch herrscht in der erweiterten Fußgängerzone Schonzeit. Zweimal am Tag haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den vergangenen Tagen zwar ihre Runden in den Bereichen Neustraße und Konstantinstraße gedreht und fleißig Knöllchen verteilt. Als Bußgeldbetrag war aber jeweils 0,00 Euro vermerkt. Hinter die Scheibenwischer der falsch geparkten Autos haben sie bei dieser Gelegenheit ein buntes Informationsschreiben über die ab nun geltenden Regeln im Stadtzentrum geklemmt.