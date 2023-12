Nach Mitgliedschaften bei AfD und Freien Wählern Trierer Ärztin Ingrid Moritz gründet politischen Verein „Alle Parteilosen Deutschlands“

Ingrid Moritz ist, das kann man wohl so sagen, eine eigenwillige Frau. Seit 2019 sitzt sie als Einzelkämpferin im Trierer Stadtrat. Und macht vor allem mit eher populistischen Rundumschlägen inklusive pauschaler Kritik an den angeblich „komplett gleich geschalteten Block- und Systemparteien“ auf sich aufmerksam. Der Regierung in Berlin bestehe „ausschließlich aus Zivilversagern“, Busspuren und Fahrradwege sind für sie „Hemmnisse“ für die Weiterentwicklung der Trierer Innenstadt. Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen: Null. Eigene Ideen und konstruktive Vorschläge: unbekannt.