Sie wollte handeln „Meine Kinder haben gefragt, was wir jetzt machen“ – Trierer Ärztin macht mobil gegen rechts

Enise Lauterbach ist geschockt, als sie liest, was sich Neonazis, hochrangige Politiker und weitere Beteiligte in Potsdam überlegt haben. „Mit jedem weiteren Lesen bin ich entsetzter. Es ist einfach perfide, was da ausformuliert wurde.“ Die Triererin ist 48 Jahre alt. Ihre Eltern sind in den 1970er Jahren als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Enise und ihre jüngeren Schwestern haben die deutsche Staatsbürgerschaft, ihre Eltern die türkische. „Meine Kinder haben mich gefragt, was das für uns bedeutet. Was mit Oma und Opa passiere.“