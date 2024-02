Kolumne Stadtgespräch Heroin im Palastgarten? - Woher hat die AfD das bloß?

Ja, im Trierer Palastgarten wird mit Drogen gehandelt – etwa seit einem Jahr ziemlich sichtbar am Kiosk in Nähe der Basilika und seit Milljunen Jahren in den dunkleren Ecken des Parks. Richtig ist auch, dass das Problem nicht heruntergespielt werden darf. Nicht nur, weil die massive Präsenz der jungen Männer, die dort nahezu rund um die Uhr herumlungern und ihren Geschäften nachgehen, Anwohner und Passanten verunsichert.