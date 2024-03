Frisch bleibt Spitzenkandidat in Trier AfD nominiert Kandidaten für Kommunalwahlen

Bei der Trierer Stadtratswahl 2019 waren auf die AfD 6,3 Prozent der Stimmen entfallen, was vier Sitze im insgesamt 56-köpfigen Gremium bedeutet. Bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 tritt die Trierer AfD nun mit dem Spitzentrio an, das auch jetzt schon im Stadtrat sitzt: Auf Platz 1 der Liste kandidiert der 66-jährige Michael Frisch, Landtagsabgeordneter und ehemaliger Landesvorsitzender seiner Partei. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Christa Kruchten-Pulm (ehemalige Gastronomin in Trier) und Kaufmann Hans Lamberti.