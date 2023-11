Nach Streit in der Landespartei Trierer AfD spricht Michael Frisch „Solidarität“ aus

Ursache für den Streit: Die Landtagsfraktion hatte Frisch am vergangenen Mittwoch als ihren Vorsitzenden abgewählt. Laut Frisch hatte es allerdings eine Abmachung gegeben, dass er noch bis mindestens 2025 Fraktionsvorsitzender bleiben sollte. Frisch kritisierte den Vertrauensbruch und erklärte seinen Austritt aus der Fraktion, ohne sein Mandat im Landtag niederzulegen. Die Bundessatzung der AfD verpflichtet Mandatsträger in Parlamenten allerdings zur Mitgliedschaft in der jeweiligen Fraktion. Weil Frisch dagegen verstoßen habe, will die Landes-AfD ihn nun aus der Partei werfen.