In der Karl-Marx-Straße Afrikanische Muster, moderne Schnitte – so ist die Mode im Trierer Atelier Okapii

Trier · Muriel Mbuyi bietet in ihrem Atelier Okapii in Trier afrikanisch inspirierte Mode an. Was ihre Kreationen ausmacht und wie sich das Label von anderen unterscheidet.

08.09.2023, 07:02 Uhr

Muriel Mbuyi bringt mit ihrem Modelabel Okapii schicke afrikanische Mode nach Trier. Foto: Wonnebauer Franziska

Auf den Kleiderstangen im Atelier Okapii hängen gemusterte Kleider, Hosen und Kimonos in leuchtenden und gedeckten Farben. Mit ihrer Mode will die Designerin Muriel Mbuyi ihre kongolesische Herkunft zelebrieren, indem sie traditionelle afrikanische Stoffe mit anderen Materialien und Schnitten zu modernen Kleidungsstücken kombiniert. Ihr Ziel ist es, dass afrikanische Muster auch in Trier als schick und alltagstauglich wahrgenommen werden.