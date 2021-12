Bürgerbegehren : Unterschriften für das Jugendzentrum: Rettungsaktion fürs Trierer Exhaus stockt

Rein äußerlich ist schon viel Gras darüber gewachsen: Das Exzellenzhaus in der Zurmaiener Straße 114, zuletzt Jugend- und Kulturzentrum (Hof-Ansicht) im Herbst 2021. Foto: Roland Morgen

Trier Per Bürgerentscheid will das Aktionsbündnis Exhaus bleibt! die Stadt zur millionenschweren Sanierung des seit 2019 wegen Baufälligkeit geschlossenen Jugendzentrums am Trierer Moselufer zwingen. Zu den Anfang Oktober gesammelten rund 2000 Signaturen sind bis Anfang Dezember aber nur rund 700 dazu gekommen.