Am 8. Januar Aktionsbündnis will Landwirte-Demo in Trier für eigene Zwecke nutzen

„Parallel zu den Landwirten wollen wir in der Stadt Dampf machen“: So ist einer der jüngsten Einträge überschrieben auf der Seite der Facebook-Gruppe „AktionsBündnis 8.1.24 Region Trier“. Wenn die Landwirte am Montag, 8. Januar, „mit ihren großen Traktoren richtig Energie auf die Straße bringen, wollen wir diese aufnehmen und stellvertretend für die Region direkt sichbar in die Stadt bringen“, kündigt Karl-Gustav Kwasny auf der Facebook-Seite an.