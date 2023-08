Discounter-Eröffnung Neue Aldi-Filiale wird im Alleen Center eröffnet – es wird schon Personal gesucht

Trier · Das Alleen Center in der Ostallee nahe dem Bahnhof bekommt eine neue Aldi-Filiale. Wir verraten, was über das Geschäft in Trier jetzt schon bekannt ist.

30.08.2023, 16:31 Uhr

Hinter dieser Absperrung entsteht aktuell eine neue ALDI Filiale. Foto: Volksfreund/Martin Seng

Von Martin Seng

Das Alleen Center in Trier hat neben mehreren Modegeschäften auch einen Media Markt und eine großflächige Kaufland-Filiale. Nun soll eine neue Aldi-Filiale im Erdgeschoss das Angebot erweitern. Die Bauarbeiten sind im vollen Gange, der genaue Zeitpunkt der Eröffnung ist aktuell aber noch nicht bekannt. Das Center will im September weitere Informationen dazu veröffentlichen.