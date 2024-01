Trotz massiver Polizeipräsenz Wer sind die Männer, die am Trierer Palastgarten-Kiosk mit Drogen handeln?

Ein Paar mittleren Alters geht durch den Trierer Palastgarten. Es ist etwa 18.30 Uhr an diesem Winterabend im Dezember 2023 und ziemlich duster am Treppenaufgang vor der Basilika. „Die lungern mittlerweile echt immer hier herum“, sagt die Frau zu ihrem Partner, hörbar genervt. Auch der Mann ärgert sich über den Drogenumschlagplatz, der sich im vergangenen Jahr rund um den derzeit geschlossenen Kiosk in Nähe des Kurfürstlichen Palais etabliert hat. Sein Unmut ist so groß, dass er offenbar den Mund nicht halten kann oder will.