Jetzt Stand-Tickets kaufen! Der Volksfreund-Kinderflohmarkt findet wieder statt

Der Volksfreund-Kinderflohmarkt findet in diesem Jahr am Sonntag, 30. Juli, im Messepark Trier, zugunsten des Kinderhospizes, statt! Kaufen und verkaufen und dabei Familien in entspannter Atmosphäre einen schönen Sonntag zu bieten - das ist jeher die Grundidee des beliebten Volksfreund-Kinderflohmarktes, den es in diesem Jahr mit einem Termin wieder geben wird. Er findet am Sonntag, 30. Juli, im Messepark Trier statt. Um 16 Uhr endet der Kinderflohmarkt.