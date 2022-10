Kirmes : Allerheiligenmesse in Trier: Warum Sie sich dieses Jahr besonders darauf freuen können

Im vergangenen Jahr konnte die Allerheiligenmesse nur unter 3G-Auflagen stattfinden. Foto: Roland Morgen

Trier Gebrannte Mandeln und Zuckerwatte, Kirmesbuden und Karusselle: In diesem Jahr darf die traditionsreiche Allerheiligenmesse in Trier endlich wieder im Normalbetrieb stattfinden. Was die Besucher erwartet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Conrad

Ab Freitag herrscht wieder reges Treiben auf dem Viehmarkt. Die Traditionskirmes findet von Freitag, 28. Oktober, bis Sonntag, 6. November, in Trier statt. Fahrgeschäfte und Kirmesbuden haben jeden Tag von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

Lesen Sie auch Für Groß und Klein : An diesen Terminen sollen Weihnachtsmärkte in Trier und Trier-Saarburg 2022 stattfinden

Endlich wieder Allerheiligenmesse in Trier

Wegen der Corona-Pandemie konnte die Allerheiligenmesse in den vergangenen beiden Jahren nicht in ihrer gewohnten Form stattfinden. Umso schöner ist es, dass die Fahrgeschäfte und Büdchen jetzt wieder ohne Einschränkungen auf den Viehmarkt zurückkehren. 2020 war die Messe ganz ausgefallen, 2021 hatte es noch eine 3G-Regelung inklusive Ein- und Auslasskontrollen gegeben. Zusätzlich war der Viehmarkt umzäunt. In diesem Jahr darf die Kirmes endlich wieder im Normalbetrieb stattfinden. Das dürfte viele Trierer und Besucher besonders freuen.

Am Dienstag, 1. November, hat die Kirmes anlässlich des namensgebenden Feiertags geschlossen. Im Gegenzug ist am Folgetag (Mittwoch, 2. November) der beliebte Familientag. Dann können sich alle Besucher auf vergünstigte Preise an den Fahrgeschäften freuen.

Verkaufsoffener Sonntag trifft auf Allerheiligenmesse in Trier

Die City-Initiative Trier (CIT) läutet parallel dazu mit dem traditionellen Mantelsonntag die festliche Jahreszeit ein. Darum haben während der Allerheiligenmesse am kommenden Sonntag, 30. Oktober, auch die Geschäfte in der Innenstadt zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet. Wer möchte, kann also auch schon die ersten Weihnachtsgeschenke kaufen oder einfach nach dem Kirmesbesuch ein wenig durch die Stadt bummeln.

Die traditionsreiche Allerheiligenmesse in Trier