Vor 230 Jahren Als der Bürgermeister von Trier die Stadtschlüssel an französische Truppen übergab

Trier war stärker in die Folgen der Französischen Revolution verstrickt, als man vermuten würde. Denn die grenznahe Stadt war Ende des 18. Jahrhunderts ein wichtiger Zufluchtsort, insbesondere für Adlige, die vor den mordenden Revolutionstruppen im aufständischen Frankreich flüchteten. Auch der französische König, Ludwig XVI., versuchte im Juni 1791, aus Frankreich zu fliehen. Es wird vermutet, dass er in die österreichischen Niederlande wollte, denn dort gab es Aussicht auf Schutz durch die Familie seiner Frau, Königin Marie Antoinette. Nach der Festnahme und späteren Hinrichtung des Königspaares 1793 radikalisierte sich die Revolution weiter. Schon am 20. April 1792 erklärte das revolutionäre Frankreich Österreich den Krieg. Damit begann ein mehr als 20 Jahre währender gesamteuropäischer Konflikt, in dem Preußen an Österreichs Seite in den Krieg eintrat.