Aktionsbündnis macht mobil Menschen mit Behinderung gehen in Trier am 5. Mai auf die Straße

Laute Rufe und Gelächter durchdringen den Raum der Lebenshilfe Trier. „Entschuldigung für das Gewusel“, sagt Rebekka Auer und lacht. Um sie herum öffnen Menschen Farbtuben, schlüpfen mithilfe ihrer Kolleginnen in Mülltüten, haben Fragen zu ihren Plakaten. Rebekka Auer ist als Leiterin des Projekts „Selbstvertretung“ voll im Einsatz. „So ist es immer bei uns“, kommentiert „Selbstvertreter“ Michael Scheiwen freundlich, bevor er weiter Fotos macht. Doch selbst wenn es bei der Selbstvertretung immer so aufgeweckt zugeht: Heute ist ein besonderer Tag. Denn bei diesem Treffen bereiten die teilnehmenden Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung die anstehende Demonstration am 5. Mai vor, basteln Plakate, fotografieren.