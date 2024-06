Segnung bei perfektem Wetter Hier gibt es etwas Neues auf dem Dach des Trierer Doms

Trier · In mehr als 30 Metern Höhe waren die Arbeiter auf der barocken Heiltumskammer am Werk. Wir haben die Details von einem der spannendsten Sanierungsprojekte in Trier sowie spektakuläre Fotos und Video.

25.06.2024 , 16:26 Uhr

Link zur Paywall Spektakulär – Das neue Dom-Kreuz thront über dem Heiligen Rock 38 Bilder Foto: Rainer Neubert