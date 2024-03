Aktion für alle am Sonntag Kundgebung gegen Antisemitismus auf dem Hauptmarkt in Trier

Insbesondere seit dem 7. Oktober habe der Antisemitismus in Deutschland erheblich zugenommen, sodass viele Juden und Jüdinnen sich nicht mehr trauten, sich zu ihrem Glauben durch das Tragen einer Kippa oder anderer religiöser Zeichen in der Öffentlichkeit zu bekennen, erklären die Initiatoren. Mitte Januar wurde eine Ausstellung über Antisemitismus in der Trierer Liebfrauenkirche beschädigt und Plakate entwendet. Angesichts dieser Zustände rufen die Initiativen dazu auf „Werdet aktiv! Seid nicht gleichgültig! Erhebt eure Stimme!“