Volksfreund-Serie Rettet die Innenstadt! Wer soll künftig die Trierer City managen?

Trier · Mehr als 100 leer stehende Geschäfte gibt es in der Trierer Innenstadt. Nach Vorstellung von Grünen, SPD und FDP soll das Rathaus nun aktiv in die Vermietung eingreifen. Und was ist eigentlich aus dem neuen City-Manager/der neuen City-Managerin geworden, deren Einstellung der Stadtrat im Februar angefordert hat?

31.10.2023, 12:37 Uhr

In der Trierer Brotstraße 46/47 stehen schon seit Jahren gleich mehrere Ladenlokale nebeneinander leer. Die Immobilie soll saniert werden – durch ein aktives Leerstandsmanagement hätten in der Zwischenzeit möglicherweise so genannte Pop-up-Läden einziehen können. Foto: Roland Morgen

An der Fahrstraße, auf den nur gut 100 Metern zwischen Neustraße und Viehmarktplatz also, zeigt sich im Kleinen, wie sich die Trierer Innenstadt insgesamt verändert hat. Als Richard Leuckefeld 1997 dort seinen Buchladen eröffnete, gab es nebenan noch etliche andere kleine und große Einzelhändler und Dienstleister. Über die Jahre schloss nicht nur Leuckefeld sein Geschäft (2019, aus Altersgründen). „Das Bürohaus Lehr und das Schuhgeschäft, das zwischenzeitlich in die Lehr-Immobilie eingezogen war, sind zum Beispiel weg und auch das kleine Textilgeschäft, das neben meinem Buchhandel lag, die Parfümerie Pierre, ein Laden für Fotoarbeiten und Bilderrahmen, ein Hifi-Geschäft und ein Schuster“, zählt der Ruheständler auf, der für die Trierer Grünen im Stadtrat sitzt.