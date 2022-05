Tierischer Fund : „Sie soll ihre Ruhe haben“: Amsel nistet zwischen Rosensträuchern in Trierer Baumarkt

Trier Diesen Fund hatte der Kunde wohl nicht erwartet, als er in den Außenbereich eines Trierer Baumarkts ging. Versteckt zwischen Rosenstämmchen nistet dort eine Amselfamilie. Wie die Baumarkt-Mitarbeiter damit umgehen und warum sie sich gar nicht darüber wundern.

In einem Baumarkt in Trier lebt ein besonderer Gast: Eine Amsel fühlt sich dort so wohl, dass sie sich im wahrsten Sinne des Wortes eingenistet hat. Nun sind ihre Küken geschlüpft und schreien nach Futter - und ziehen so nicht nur die Aufmerksamkeit ihrer Eltern auf sich.