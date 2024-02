Kirche Gottesdienste und Veranstaltungen rund um die Ostertage in Trier und der Region

Früh am Morgen am Ostersonntag (1. April) feiern einige Kirchengemeinden Gottesdienst jeweils um 6 Uhr – zum Beispiel in der evangelischen Kirche in Saarburg oder in der Konstantin-Basilika in Trier mit Abendmahl und anschließendem Osterfrühstück. Etwas später beginnt der Gottesdienst in Bernkastel-Kues, nämlich um 9.30 Uhr. Jeweils um 10 Uhr finden Ostergottesdienste auch in Mülheim (mit Kindergottesdienst), in Saarburg und in Konz-Karthaus statt, um 11 Uhr erneut in der Konstantin-Basilika.