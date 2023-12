Nur noch Smart Shuttles Stadtbusse über Weihnachten: An Heiligabend schon früh keine Fahrten mehr

Heiligabend fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag, weshalb zunächst der Sonntagsfahrplan gilt. Die Busse verkehren in Trier aber nicht den ganzen Tag lang. Um 15.45 Uhr fährt der letzte Bus ab Hauptbahnhof ab. Danach ist am 24. Dezember Schluss mit den Busverbindungen. Das zeigt auch die VRT-App an, wenn man die Busse am späteren Sonntag überprüft. Wer trotzdem nach einer Verbindung sucht, bekommt stattdessen den Fußweg als Option angezeigt.