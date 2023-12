Erweiterung Humboldt-Gymnasium Trier verkleinert Anbau an Schule – Land zahlt Zuschuss

Dass Bund und Land den Bau von Schulen fördern, ist keine Gefälligkeit, sondern in den Schulbaurichtlinien geregelt. Damit die Kommunen keine überdimensionierten Schulhäuser bauen, ist allerdings streng vorgegeben, wie groß Klassenräume, Flure und so weiter maximal sein dürfen – gemessen an der Zahl der Schülerinnen und Schüler – damit Zuschüsse genehmigungsfähig sind.