Aufkleber von den „Jungen Wilden“ Verwirrung um fremde Werbung: Kommt das vegetarisch-vegane Restaurant in Trier oder nicht?

Es war einmal ... Wie so viele Märchen könnte auch die folgende Geschichte so beginnen. Es war einmal die Idee von einem rein vegan-vegetarischen Restaurant in Trier. Das Unternehmer-Ehepaar Anne und Peter Brommenschenkel hatte sie schon vor langer, langer Zeit und machte sie 2018 im Trierischen Volksfreund publik. Der Jubel war groß, denn ein Gasthaus, auf dessen Speisekarte sich nichts mit Fleisch findet – das wäre ein echtes Novum in Deutschlands ältester Stadt.