Prozess neu aufgerollt Trierer Amokprozess: Warum der Angeklagte plötzlich mit Krücken erscheint

Der siebte Verhandlungstags im Trierer Amokprozess begann am Donnerstagmorgen etwas anders als gewöhnlich. Der Angeklagte erschien mit Krücken vor dem Gerichtssaal. Deshalb konnte er nicht wie gewöhnlich aus der Arrestzelle über eine Treppe in den Gerichtssaal geführt werden, sondern wurde mit einem Aufzug aus dem Keller ins Erdgeschoss des Justizgebäudes gebracht. Der Weg in den Sitzungssaal war durch mehrere bewaffnete und teils maskierte Polizisten gesichert. Zudem wurden schusssichere Wände aufgestellt.