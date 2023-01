Volksverhetzung und Bedrohung : Schüsse im Alleencenter: Angeklagter „Reichsbürger“ war 2017 in Vorfall in Trier verwickelt

Schüsse im Alleencenter: Angeklagter „Reichsbürger“ war 2017 in Vorfall in Trier verwickelt

Trier Im Prozess gegen einen 51-jährigen Trierer am Schöffengericht gab es bisher nur Andeutungen zu Vorstrafen. Nun bestätigt ein Gerichtssprecher, dass der Mann 2017 einen Einsatz ausgelöst hat, bei dem die Bundespolizei mitten in Trier einen Warnschuss abgefeuert hat.

Trier: 2017 feuerte der Angeklagte eine Softair-Pistole im Alleencenter

Ein Grund dafür sind sicherlich seine zahlreichen Vorstrafen. Um welche es sich handelt, blieb am ersten Verhandlungstag offen. Im Nachgang bestätigt Gerichtssprecher Felix Heinemann jedoch die Ergebnisse einer TV-Recherche: 2017 war der Angeklagte an einer öffentlichkeitswirksamen Straftat in Trier beteiligt, in deren Folge er bis zu seiner Haftentlassung im Jahr 2019 eine Gefängnisstrafe abbüßen musste.