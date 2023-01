Justiz : Anklage gegen Betreiber von Trierer Cannabis-Läden: Gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln?

Trier In mehreren Trierer Geschäften und auf deren Internetseiten wurden Produkte verkauft, die die Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen haben. Worum es bei den Anklagen genau geht.

Die Staatsanwaltschaft Trier hat in zwei Fällen Anklage gegen die Betreiber sogenannter „Head-Shops“ in Trier erhoben, also Geschäfte, deren Warenangebot in Verbindung zum Cannabis-Konsum steht. Dort wurde unter anderem mit Hanfprodukten gehandelt, die Cannabidiol (CBD) enthielten. Den Angeschuldigten wird laut Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln Handel getrieben zu haben, indem sie in den Shops sowie über eigene Internetseiten CBD-haltige Substanzen an Endkonsumenten verkauften, die aus Cannabispflanzenteilen bestanden oder hergestellt wurden, und die den Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) in geringer Konzentration enthielten.