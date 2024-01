Prozess am Landgericht Nach Eisenstangen-Attacke: Anklage wegen Totschlags in Trier-Feyen

Die Staatsanwaltschaft Trier hat Anklage gegen einen 25-jährigen Mann aus Trier wegen des hinreichenden Tatverdachts des Totschlags erhoben. Dem Angeschuldigten wird vorgeworfen in der Dr. Piro-Straße im Trierer Stadtteil Weismark-Feyen bei einem Nachbarschaftsstreit eine 57 Jahre alte Frau durch einen Schlag mit einer Eisenstange so schwer verletzt zu haben, dass sie wenige Tage später verstorben ist. Der Streit ereignete sich am 5. September 2023, die Frau verstarb am 18. September in einem Trierer Krankenhaus.