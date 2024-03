Freilaufende Hunde Trotz eindeutiger Pflicht: Beim Thema Leine kann es schnell laut werden

Morgens um 8.30 Uhr ist die Welt noch in Ordnung am Ufer des Mattheiser Weihers. Spaziergänger und Läufer sind dann auf den Uferwegen unterwegs. Und viele Hunde. Ein Teil angeleint, ein Teil jedoch ohne. Teilweise außer Sichtweite des Besitzers. Die Wiesen am Rand der Grünanlage haben sich zu informellen Freilaufflächen entwickelt. Dabei kann es bis zu 5000 Euro kosten, seinen Hund im Stadtgebiet frei herumlaufen zu lassen. Dann wäre die Welt für die ertappten Hundebesitzer sicher nicht mehr in Ordnung.