Bürger beklagen fehlende Kommunikation Warum es in Trier-Nord Streit zwischen Sparkasse und Anwohnern gibt

Acht Monate. So lange warten Bewohner der Theodor-Heuss-Allee und der Petrusstraße auf eine bessere Lärmdämmung der großen Wärmepumpe für die Sparkassen-Zentrale. Diese ist laut Angaben der Bank geplant. Passiert sei jedoch noch nichts, beklagen die Anwohner. Die Lautstärke der Pumpe ist einer der Gründe für die Gründung einer Bürgerinitiative in Trier-Nord. Ein weiterer Grund ist die Befürchtung, dass die Sparkasse in der Petrusstraße ein größeres Bauprojekt plant.