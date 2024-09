Fragen an den Dezernenten Sind auch in Trier-Nord bald 200 Euro fürs Anwohnerparken fällig?

200 Euro statt 30,70 Euro – die Erhöhung der jährlichen Gebühr für das Recht, sein Auto in den Anwohnerparkzonen rund um den eigenen Wohnsitz abzustellen, fällt heftig aus – gerüttelt wird daran allerdings wohl nicht mehr. „Bei einer Gebühr von 30,70 Euro hat die Stadt all‘ die Jahre die Parkplätze subventioniert. Und auch bei 200 Euro – also rund 55 Cent pro Tag – sind die Kosten für Herstellung und Bewirtschaftung der Flächen noch nicht gedeckt“, erklärte Verkehrsdezernent Thilo Becker noch einmal in der ersten Sitzung des frisch gewählten Trierer Stadtrats. Mit Blick auf den Haushalt der Stadt, der statt wie geplant mit vier Millionen Überschuss wohl in diesem Jahr mit 40 Millionen Euro Schulden abschließen wird, sei eine Gebührensenkung daher nicht möglich. Eine Gesetzesänderung hatte den Kommunen zum Januar 2024 ermöglicht, die Anwohnerparkgebühren anzuheben. Im Vergleich zu anderen Städten liege Trier mit 200 Euro noch im Mittel, sagte Becker.