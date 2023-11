Bundesweite Protesttage Am Mittwoch bleiben die meisten Apotheken zu: Hier finden Sie im Notfall Hilfe

Laut einer Pressemitteilung des Apothekerverbands Rheinland-Pfalz sinkt die Zahl der Apotheken in Rheinland-Pfalz. Während im Jahr 2012 noch 1084 Apotheken erfasst wurden, beläuft sich die Zahl der Apotheken derzeit nur noch auf 865. Rheinland-Pfalz käme damit prozentual beim Apothekensterben auf die höchste Quote aller Bundesländer. Zudem wird vorhergesagt, dass das Apothekensterben sich in den nächsten Jahren noch weiter beschleunigen könnte. Ein Drittel der Apothekeninhaberinnen und -inhaber in Rheinland-Pfalz sei nämlich bereits älter als 60 Jahre und fast acht Prozent sogar älter als 70.