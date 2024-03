Übriggebliebenes zum Sonderpreis Mit „Too Good To Go“ Lebensmittel vor dem Abfall bewahren - Diese Trierer Anbieter sind dabei

Trier · Lebensmittel vor der Abfalltonne retten und dabei noch sparen? Das geht ganz einfach! In der App „Too Good To Go“ bieten Bäckereien, Restaurants und Cafés ihre übrig gebliebenen Leckereien zu Sonderpreisen an. Wir haben mit Trierer Gastronomen gesprochen und die App getestet.

05.03.2024 , 12:12 Uhr

Wir haben den Test gemacht: Mit der App „Too good to go“ lassen sich ganz einfach leckere Lebensmittel vor der Abfalltonne retten. Foto: Too Good To Go GmbH

Von Laura Krabsch