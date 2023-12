Voraussichtlich bis zum Abend Trierer Arnulfstraße wegen Wasserrohrbruchs voll gesperrt

Die Busse der Linien 5 und 85 in Richtung Innenstadt werden ab der Haltestelle Kyrianderstraße über die Aulstraße und Saarstraße umgeleitet. In Richtung Weismark/Feyen Castelnau fahren die Busse der Linien 5 und 85 die Umleitungsstrecke in umgekehrter Reihenfolge. Für die Dauer der Umleitung werden die Haltestellen Straßburger Allee, Rotbachstraße, Wisportstraße und Gambrinusstraße für die Busse der Linie 5 aufgehoben und an die Haltestellen Kyrianderstraße und Südbahnhof verlegt.