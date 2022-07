Bundesweiter Engpass : Nach Lieferproblemen: Gibt es genug Gelbe Säcke für Trier und Trier-Saarburg?

Nächstes Hamster-Gut? Bislang gibt es in Trier und in Trier-Saarburg laut ART noch genug Gelbe Säcke an den Ausgabestellen. Foto: TV/Christian Moeris

Trier In knapp 100 Städten und Landkreisen gibt’s Nachschubschwierigkeiten beim Gelben Sack. Alleine in Berlin fehlen mehrere Millionen Abfalltüten – die Bürger bleiben auf ihrem Verpackungsmüll sitzen. Wie sieht es bei uns aus?

Dass Trier nicht Barcelona ist, ist spätestens seit dem gleichnamigen Sommerhit von Luigi Ferrari bekannt. Und dass Trier auch nicht Berlin ist, ahnte man irgendwie eigentlich auch schon immer. Jetzt gibt es allerdings einen handfesten Beweis: Während in der Bundeshauptstadt die Gelben Säcke seit Wochen noch seltener sind als bezahlbares Sonnenblumenöl, gibt’s zumindest in dieser Hinsicht in Trier – und auch in Trier-Saarburg – keine Schwierigkeiten. „Es gibt bei uns keine Engpässe bei der Versorgung mit Gelben Säcken“, betont ART-Pressesprecherin Kirsten Kielholtz auf Volksfreund-Nachfrage.

Selbstverständlich ist das nicht: Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung gibt es in knapp 100 deutschen Kommunen seit vergangenem Herbst größere Nachschubprobleme. In Berlin fehlen Millionen Tüten, rund 400.000 Haushalte dort wissen derzeit nicht, wohin mit ihrem Kunststoffmüll. Die Not ist so groß, dass der Berliner Abfallzweckverband Alba die Menschen zur Nachbarschaftshilfe aufruft. Falls auch in den benachbarten Häusern die Sackvorräte erschöpft sind, sollen die Berliner ihre Verpackungs- und Kunststoffabfälle in anderen Säcken entsorgen und an die Straße stellen.