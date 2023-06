Mit Bilderstrecke und Video Fackellauf der Special Olympics führt durch die Trierer Innenstadt

„Der Gedanke der Inklusion nimmt in den Köpfen der Menschen immer mehr Raum ein. Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung gehören zu uns. Sie müssen in die Gesellschaft aufgenommen werden und das tun können, was alle anderen Menschen bei uns auch tun können. Wir sind in Trier sehr stolz darauf, das wir Host Town sind und Gäste aus einem anderen Land bei uns Willkommen heißen können“.