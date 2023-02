Gerty-Spies-Straße : Erst Ja, dann Nein und jetzt wieder Ja: Stadt ändert zum dritten Mal Bauvorgaben für Pläne von Atilla Gülgen

Seit 2016 kämpft Gastronom Atilla Gülgen für Baurecht auf seinem Grundstück hinter der Discothek Forum, das bislang als Parkplatz genutzt wird. Die Stadt hat mittlerweile drei Mal ihre Meinung geändert. Foto: Christiane Wolff

Trier Seit sieben Jahren kämpft Bauherr und Gastronom Atilla Gülgen darum, dass er die Freifläche hinter seiner Discothek Forum in der Gerty-Spies-Straße bebauen darf. Die Stadtverwaltung hat in dieser Zeit zwei Kehrtwenden hingelegt. Was nun mit dem Gelände passieren soll.