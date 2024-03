Es kommt zu Staugefahr Auf der A 64 kehrt die Verkehrsführung für die Bauarbeiten zurück

Vor Beginn der eigentlichen Arbeiten wird in den kommenden Wochen wieder eine Baustellenverkehrsführung eingerichtet. Dabei können laut Autobahn GmbH Verkehrsbeeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden. Folgende Verkehrseinschränkungen sind für der Aufbau der Verkehrsführung notwendig. Von Montag, 11. März, bis Montag, 18. März, werden die temporären Schutzeinrichtungen in Fahrtrichtung Trier aufgebaut. Der Verkehr wird in Fahrtrichtung Luxemburg durchgehend zweistreifig geführt, in Fahrtrichtung Koblenz einstreifig. Wegen des Rückpendlerverkehrs könnte es an Werktagen 15 Uhr zu Staus in Fahrtrichtung Trier kommen.