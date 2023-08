Neues Restaurant in Trier Gastro-Wechsel in der Neustraße: Internationale Tapas statt Currywurst

Als der Currymeister vor fünf Jahren in der Neustraße eröffnete, gab es sowas wie einen kleinen Hype. Was in anderen Großstädten schon längst etabliert war, gab’s nun endlich auch in Trier: Currywurst in chic. In sehr chic sogar. Der Straßenimbiss avancierte zum It-Place, im stylisch eingerichten Curry-Meister traf sich die Trierer Geschäftswelt zum Mittagstisch.