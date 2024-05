Marktkaufleute sind sauer „Eine Frechheit“: Warum es auf dem Trierer Wochenmarkt Ärger gibt

Der Frühling ist da, die Sonne lacht, die Vögel singen: Was gibt’s da Schöneres, als den Tag mit einem Besuch auf dem Trierer Wochenmarkt zu beginnen? Dort riecht es gut, dort schmeckt es lecker, dort ist die Stimmung klasse – oder? Naja, die ersten beiden Punkte jedenfalls, also der mit dem Geruch und der mit dem Geschmack, ja, die treffen zu, absolut. Aber der Punkt mit der Gemütslage, naja, eher geht so – jedenfalls was die Stimmung hinter den Verkaufstheken der Marktleute betrifft.